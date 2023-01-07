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Spor

Başakşehir'de Adana Demirspor maçı mesaisi devam ediyor

Başakşehir, Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde evinde Adana Demirspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA7 Ocak 2023 Cumartesi 20:20 - Güncelleme:
Başakşehir'de Adana Demirspor maçı mesaisi devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 9 Ocak Pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 ve rondo çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla Adana Demirspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

BAŞAKŞEHİR'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Başakşehir, bu sezon teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Süper Lig'de 16 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler 31 puanla 3. sırada yer aldı.

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