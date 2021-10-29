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Spor

Başakşehir'de Adana Demirspor maçı mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Başakşehir'de maçın hazırlıkları devam etti.

AA29 Ekim 2021 Cuma 18:47 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 18:47
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın, geniş alanda pas organizasyonlarıyla tamamlandığı ifade edildi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla Adana Demirspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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