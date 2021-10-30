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Spor

Başakşehir'de Adana Demirspor maçı mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Başakşehir, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA30 Ekim 2021 Cumartesi 20:29 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 20:29
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idmanda, geniş alanda pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, taktik çalışmanın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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