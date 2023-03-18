Başakşehir'de Adnan Januzaj Karagümrük maçında yok

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Ligde oynadığı son 3 maçta Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a 1-0, Beşiktaş'a da 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, 40 puanla ligde 6. basamakta yer alıyor.

Son 9 maçını kaybetmeyen Fatih Karagümrük, 30 puanla 9. sırada haftaya girdi.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan oyunculardan Mesut Özil, bu mücadelede forma giyemeyecek, Eden Karzev'in durumu ise maç öncesi netlik kazanacak.

Sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

ADNAN JANUZAJ KIRMIZI KART CEZALISI

Medipol Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Adnan Januzaj, yarın forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve Joao Figueiredo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üç futbolcu bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde, gelecek hafta oynanacak MKE Ankaragücü maçında takımındaki yerini alamayacak.