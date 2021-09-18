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Spor

Başakşehir'de Ahmed Kutucu ve Caiçara Fenerbahçe maçında yok

Süper Lig'de sahasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Medipol Başakşehir'de, sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu ve kadro dışı bırakılan Junior Caiçara forma giyemeyecek.

AA18 Eylül 2021 Cumartesi 10:00 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 10:00
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in beşinci haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Medipol Başakşehir, ligde dört hafta sonunda puanla tanışamayan iki ekipten biri. Turuncu-lacivertliler, son sıradaki GZT Giresunspor'un averajla önünde 19. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk haftasında iç sahada Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, ikinci maçında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1, üçüncü hafta karşılaşmasında evinde Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, son maçında da deplasmanda Göztepe'ye 2-1 kaybetti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu ve kadro dışı bırakılan Junior Caiçara bu mücadelede forma giyemeyecek.

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