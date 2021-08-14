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Spor

Başakşehir'de Alanyaspor maçı öncesi iki eksik

Başakşehir, yeni sezonun ilk haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri süren Chadli ve Crivelli'nin bu maçta oynaması beklenmiyor.

AA14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:05 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:05
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Geçen sezonu 48 puanla 12. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri süren Nacer Chadli ve Enzo Crivelli'nin bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

İki takım arasında geçen sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazanırken, İstanbul'da oynanan mücadele 0-0 tamamlanmıştı.

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