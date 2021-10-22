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Spor

Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Başakşehir, maçın hazırlıklarına devam etti.

AA22 Ekim 2021 Cuma 19:46 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 19:47
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapıldı.

Topla ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Antalya'ya hareket edecek.

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