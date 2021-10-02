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Spor

Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın istifası kabul edildi

Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

2 Ekim 2021 Cumartesi 16:05 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 16:05
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Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın istifası kabul edildi.

İstanbul kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Süper Lig'in 8. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e mağlup olduğumuz maçın ardından teknik direktörümüz Aykut Kocaman, Yönetim Kurulumuza istifasını sundu. Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonrasında Aykut Kocaman'ın istifası kabul edilmiştir. Türk futbolunun en değerli teknik adamlarından biri olan Aykut Kocaman, geçen sezon zor zamanda takımımızın başına geçerek önemli bir sorumluluk üstlenmişti. Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Aykut Kocaman'a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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