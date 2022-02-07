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Spor

Başakşehir'de ayrılık! Miguel Vieira'nın sözleşmesi feshedildi

Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 12:39 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 12:39
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Medipol Başakşehir'de Portekizli futbolcu Miguel Vieira'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miguel Vieira'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira'ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Başakşehir, 2019-2020 sezonu öncesi kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Vieira'yı, aynı sezon Avusturya ekibi Wolfsberger ve 2020-2021 sezonunda da Belçika ekibi KV Red Star Waasland-Beveren'e kiralık olarak göndermişti.

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