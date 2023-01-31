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Spor

Başakşehir'de Bertrand Traore ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Bertrand Traore ile yollarını ayırdı.

31 Ocak 2023 Salı 19:54 - Güncelleme:
Başakşehir'de Bertrand Traore ile yollar ayrıldı
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Başakşehir, Bertrand Traore'nin kiralık sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve oyuncunun Aston Villa'ya geri döndüğünü açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'dan kiralanan Bertrand Traore'nin sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Burkina Fasolu oyuncuya kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

BERTRAND TRAORE'NİN BAŞAKŞEHİR KARNESİ

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig'de şu ana kadar oynadığı 12 karşılaşmada 2 gol atıp, 1 asist yaptı.

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