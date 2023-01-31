Başakşehir'de Bertrand Traore ile yollar ayrıldı

Başakşehir, Bertrand Traore'nin kiralık sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve oyuncunun Aston Villa'ya geri döndüğünü açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'dan kiralanan Bertrand Traore'nin sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Burkina Fasolu oyuncuya kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

BERTRAND TRAORE'NİN BAŞAKŞEHİR KARNESİ



27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig'de şu ana kadar oynadığı 12 karşılaşmada 2 gol atıp, 1 asist yaptı.