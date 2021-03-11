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Spor

Başakşehir'de Beşiktaş maçı öncesi 7 eksik

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. İstanbul temsilcisinde sakatlıkları süren Chadli, Caiçara, Bolingoli, Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes ve Duarte forma giyemeyecek.

AA11 Mart 2021 Perşembe 12:17 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 12:17
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Son şampiyon olarak başladığı sezonda beklentinin dışında olumsuz bir performansa imza atan Medipol Başakşehir, ligde 10 maç sonra geçen hafta Gençlerbirliği'ne karşı galibiyet aldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki turuncu-laciverti ekip, haftaya 29 puanla 16. sırada giriyor.

EKSİKLER

Medipol Başakşehir, Beşiktaş karşısında birçok oyuncusundan yararlanamayacak.

İstanbul temsilcisinde sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes ve Leo Duarte, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

BEŞ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de beş futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde üçer sarı kart gören Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Ömer Ali Şahiner ve Danijel Aleksic sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında bulunan Mahmut Tekdemir ise sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında oynayamayacak.

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