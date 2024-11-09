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Spor

Başakşehir'de Beşiktaş maçı öncesi Kemen belirsizliği

Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan RAMS Başakşehir'de tedavisi süren Olivier Kemen'in durumu belirsizliğini koruyor. Kamerunlu oyuncunun, durumu yapılacak kontrollerin ardından maç günü netleşecek.

9 Kasım 2024 Cumartesi 16:53 - Güncelleme:
Başakşehir'de Beşiktaş maçı öncesi Kemen belirsizliği
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Turgut Doman yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 15 puanı bulunuyor.

Ligde son 4 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, hafta içinde UEFA Konferans Ligi üçüncü maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda 2-2 beraber kalmıştı.

Ligde son iki maçını kaybeden Beşiktaş ise haftaya 20 puanla giriyor.

KEMEN'İN DURUMU BELİRSİZ

RAMS Başakşehir'de tedavisi süren Kamerunlu oyuncu Olivier Kemen'in durumu belirsizliğini koruyor.

Kemen'in durumu yapılacak kontrollerin ardından maç günü netleşecek.

Başakşehir'de bu maç öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor.

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