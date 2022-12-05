Başakşehir'de bir devrin sonu! Emre Belözoğlu ''Buraya kadar'' dedi

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ara transfer için kollarını sıvadı. Turuncu-lacivertlilerin kadrosunda büyük bir temizliğe hazırlanan Emre Belözoğlu, Okechukwu Azubuike için kararını verdi.

EMRE BELÖZOĞLU TRANSFER İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de başarılı bir grafik çizen Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ocak transferi için kollarını sıvadı. Bu kapsamda genç çalıştırıcı iç transferde de gidecek ve kalacak olanları kararlaştırmaya başladı.

AZUBUİKE İÇİN YOLUN SONU

Emre Belözoğlu ile ara transfer için çalışmalarına başladı. Turuncu-lacivertlilerde fazla forma şansı bulamayan Okechukwu Azubuike ile yolların ayrılması bekleniyor. 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun kiralık olarak gönderilmesine sıcak bakılıyor.

BU SEZON SADECE 1 MAÇA ÇIKTI

Okechukwu Azubuike, bu sezon Başakşehir'de yalnızca 1 resmi maçta forma şansı buldu. Nijeryalı o karşılaşmada da 6 dakika sahada kalabildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN KARNESİ

Turuncu-lacivertliler, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde bu sezon şu ana kadar 25 resmi maça çıktı. İstanbul ekibi bu karşılaşmalardan 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak maç başına 2.04 puan ortalaması yakaladı.