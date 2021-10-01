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Spor

Başakşehir'de Caiçara'ya af çıktı

Medipol Başakşehir'de sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Brezilyalı oyuncu Junior Caiçara, affedildi.

DHA1 Ekim 2021 Cuma 17:14 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 17:14
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Medipol Başakşehir Kulübü, sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara'nın affedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Süper Lig'in 3. haftasında oynadığımız Kayserispor maçının ardından yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan futbolcumuz Junior Caiçara, teknik direktörümüz Aykut Kocaman ve Yönetim Kurulu'muzdan özür dilemiş, kendisine bir şans daha verilmesini istemiştir. Junior Caiçara'nın durumu teknik ekibimizden gelen talep doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiş ve 4 Ekim Pazartesi gününden itibaren A takımımızla birlikte antrenmanlara başlamasına karar verilmiştir."

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