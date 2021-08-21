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Spor

Başakşehir'de Chadli ve Crivelli yok

Süper Lig'in ikinci haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir'de, tedavileri süren Chadli ve Crivelli'nin forma giymesi beklenmiyor.

AA21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:57 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:57
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Medipol Başakşehir, sezonun ilk maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. İttifak Holding Konyaspor ise deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri süren Nacer Chadli ve Enzo Crivelli'nin bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.

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