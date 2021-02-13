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Spor

Başakşehir'de Deniz Türüç ve Giuliano belirsizliği

Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak Medipol Başakşehir'de, tedavileri süren Deniz Türüç ve Giuliano'nun durumu maç günü netlik kazanacak.

AA13 Şubat 2021 Cumartesi 10:46 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 10:46
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Ligde son altı maçını kazanamayan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 18. sırada girdi. Son dört maçından galibiyet alamayan Göztepe ise 26 puanla 12. durumda.

EKSİKLER

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Junior Caiçara, Nacer Chadli, Bolingoli, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner ve Mete Kaan Demir bu mücadelede forma giyemeyecek.

Sakatlıkları geçen Rafael ve Mehmet Topal'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Deniz Türüç ve Giuliano'nun durumu ise maç günü netlik kazanacak.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Bu sezon üçer sarı kart gören Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir, Göztepe müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 26. haftada Trabzonspor'u konuk edeceği mücadelede forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner de ceza sınırında bulunan bir diğer isim.

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