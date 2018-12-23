Başakşehir'de devre arası tatili başladı
Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Başakşehir, bugün yaptığı antremanın ardından tatile girdi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, son çalışmasını yaparak devre arası tatiline girdi.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre turuncu lacivertli oyuncular, devre arası tatili öncesi son idmanını teknik direktör Abdullah Avcı idaresinde gerçekleştirdi.
Aytemiz Alanyaspor maçında görev alan oyuncuların yenilenme, diğer futbolcuların ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları yaptığı, antrenmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Medipol Başakşehir, 9 günlük iznin ardından 2 Ocak Çarşamba günü ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.
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