Başakşehir'de Duarte ve Gulbrandsen belirsizliği

AA 02 Mart 2021 Salı 14:01 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 14:01

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Beş maçlık yenilgi serisine geçtiğimiz hafta Antalya deplasmanında aldığı beraberlikle son veren Medipol Başakşehir, haftaya 25 puan ve averajla 17. sırada girdi.

Son 3 maçını kaybetmeyen konuk İttifak Holding Konyaspor ise 31 puanla 12. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Brezilyalı sağ bek Rafael bu mücadelede forma giyemeyecek.



İstanbul ekibinde, Nacer Chadli, Junior Caiçara ve Bolingoli'nin sakatlıkları sürüyor.

Antalyaspor maçında sakatlanan Leonardo Duarte ile kasığında ağrı hissedip dün yapılan antrenmanı yarıda bırakan Fredrik Gulbrandsen'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Medipol Başakşehir'de uzun süre sahalardan ayrı kalan kaptan Edin Visca ise takımla çalışmalara başladı. Visca'nın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Bu sezon üçer sarı kart gören Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, İttifak Holding Konyaspor müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Bu dört oyuncu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 29. haftada Gençlerbirliği'ne konuk olacağı mücadelede forma giyemeyecek.

