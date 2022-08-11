Başakşehir'de Efecan Barlık, TFF 3. Lig ekibine kiralandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, 19 yaşındaki golcü oyuncu Efecan Barlık'ı TFF 3. Lig temsilcilerinden Ergene Velimeşespor'a kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Efecan Barlık, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Ergene Velimeşespor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Efecan Barlık için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor altyapısından yetişen Efecan Barlık, 2019'da turuncu-lacivertli kulübün altyapısına transfer olmuştu.