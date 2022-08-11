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Spor

Başakşehir'de Efecan Barlık, TFF 3. Lig ekibine kiralandı

Medipol Başakşehir, Bucaspor altyapısından transfer ettiği Efecan Barlık'ı Ergene Velimeşespor'a kiraladı.

AA11 Ağustos 2022 Perşembe 20:29 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, 19 yaşındaki golcü oyuncu Efecan Barlık'ı TFF 3. Lig temsilcilerinden Ergene Velimeşespor'a kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Efecan Barlık, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Ergene Velimeşespor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Efecan Barlık için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor altyapısından yetişen Efecan Barlık, 2019'da turuncu-lacivertli kulübün altyapısına transfer olmuştu.

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