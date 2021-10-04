Başakşehir'de Emre Belözoğlu, ilk antrenmanına çıktı

DHA 4 Ekim 2021 Pazartesi 18:12 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 18:12

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın yerine takımın başına getirilen Emre Belözoğlu turuncu lacivertli takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Ligin 9'uncu haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu da ilk resmi maçına çıkacak.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden çalışmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldığı öğrenildi. Antrenmana milli takımda bulunan Emre Kaplan, Ravil Tagir ve Carlos Ponck ile sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Ömer Ali Şahiner katılmadı.

BELÖZOĞLU EKİBİNİ KURUYOR

Belözoğlu'nn ekibinde Selçuk Şahin, Behram Zülaloğlu, Dolu Arslan ve Beri Pardo yer alırken ekibe yeni isimlerin de katılacağı öğrenildi.

Turuncu lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.