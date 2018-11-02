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Başakşehir'de Emre Belözoğlu takımla birlikte çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir hazırlıklarını tamamladı. Emre Belözoğlu, idmanın tamamında takımla çalıştı.

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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
 
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma bölümün ardından pas ve reaksiyon çalışmaları yaptı.
 
Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu'nun, idmanın tamamında takımla çalıştığı duyuruldu. Sakatlığı süren Alparslan Erdem'in ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.
 
Hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş maçı için tesislerde kampa girdi.

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