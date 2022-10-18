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Spor

Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA18 Ekim 2022 Salı 21:43 - Güncelleme:
Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması yaptı.

Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı idmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

BAŞAKŞEHİR'İN BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon Başakşehir, Süper Lig'de 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 20 puanla üçüncü sırada yer aldı.

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