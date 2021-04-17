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Spor

Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Medipol Başakşehir'de bu karşılaşma öncesinde üç eksik bulunuyor.

AA17 Nisan 2021 Cumartesi 10:23 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 10:23
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Geçtiğimiz haftayı bay geçen ve ligdeki son maçında Gaziantep'e 2-0 yenilen Medipol Başakşehir, 33 puana sahip. Son 4 maçını kaybetmeyip, 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertli ekip ise 66 puanda.

Medipol Başakşehir'de bu karşılaşma öncesinde üç eksik bulunuyor. Tedavileri süren Junior Caiçara, Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım yarın forma giyemeyecek.

ALTI FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de altı futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner, Carlos Ponck ve Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ligde üçer sarı kart gördü.

Bu altı oyuncu, Fenerbahçe maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olacak.

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