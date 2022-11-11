Başakşehir'de Galatasaray hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman ısınmanın ardından yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak.



BAŞAKŞEHİR'İN BU SEZONKİ KARNESİ

Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile bu sezon ligde çıktığı 12 karşılaşmadan 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 24 puanla 2. sırada yer aldı.