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Spor

Başakşehir'de, Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Medipol Başakşehir 14.hafta mücadelesinde evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

AA9 Kasım 2022 Çarşamba 20:25 - Güncelleme:
Başakşehir'de, Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı.

Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla Galatasaray müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Medipol Başakşehir, Süpe Lig'de 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile birlikte 24 puan ile 2.sırada bulunuyor.

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