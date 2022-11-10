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Spor

Başakşehir'de Galatasaray maçı mesaisi devam ediyor

Başakşehir, Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde evinde Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıkları devam etti.

AA10 Kasım 2022 Perşembe 20:40 - Güncelleme:
Başakşehir'de Galatasaray maçı mesaisi devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınmayla başladı. İdman, taktik çalışma ile sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla Galatasaray müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

BAŞAKŞEHİR'İN BU SEZONKİ KARNESİ

Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile bu sezon ligde çıktığı 12 karşılaşmadan 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 24 puanla 2. sırada yer aldı.

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