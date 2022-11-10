Başakşehir'de Galatasaray maçı mesaisi devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınmayla başladı. İdman, taktik çalışma ile sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla Galatasaray müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

BAŞAKŞEHİR'İN BU SEZONKİ KARNESİ

Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile bu sezon ligde çıktığı 12 karşılaşmadan 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 24 puanla 2. sırada yer aldı.