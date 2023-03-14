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Spor

Başakşehir'de Gent maçı öncesi 4 eksik

Medipol Başakşehir, Konferans Ligi'nde çeyrek final için Gent'i konuk edecek. Başakşehir'de isimleri UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin, Joao Figueiredo ve Shaocong Wu ile sakatlığı bulunan Mesut Özil forma giyemeyecek.

AA14 Mart 2023 Salı 09:16 - Güncelleme:
Başakşehir'de Gent maçı öncesi 4 eksik
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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta, Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcıları Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu olacak.

İki takım arasında Belçika'da oynanan karşılaşma Okaka ve Orban'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.

Başakşehir'in turu geçmesi için maçı kazanması gerekiyor. Normal süre ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçilecek.

Bu turu geçen ekip adını UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yazdıracak.

Medipol Başakşehir'de isimleri UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin, Joao Figueiredo ve Shaocong Wu maçta forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde, sakatlığı bulunan Mesut Özil bu maçta takımındaki yerini alamayacak. Sakatlığı bulunan bir başka isim Eden Karzev'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

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