İSTANBUL 25°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2022 Cuma / 12 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,4767
  • EURO
    16,1293
  • ALTIN
    900.525
  • BIST100
    2419.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir'de Giresunspor maçı hazırlıkları devam etti
Spor

Başakşehir'de Giresunspor maçı hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Başakşehir'de maçın hazırlıkları sürdü.

AA13 Mayıs 2022 Cuma 21:33 - Güncelleme:
ABONE OL

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü deplasmanda GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun İspanyol ekibi Atletico Madrid'de oynadığı dönemden takım arkadaşı Juanfran, turuncu-lacivertli kulübü ziyaret etti. Eski İspanyol futbolcu ile Emre Belözoğlu fikir alışverişinde bulundu.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın tamamladıktan sonra maç için Giresun'a gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.