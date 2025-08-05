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Spor

Başakşehir'de gözler Viking maçında

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Viking FK ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

IHA5 Ağustos 2025 Salı 00:52 - Güncelleme:
Başakşehir'de gözler Viking maçında
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Viking FK ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 7 Ağustos Perşembe günü Norveç ekibi Viking'e konuk olacak. Turuncu-lacivertliler bu müsabakanın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Topla ısınmayla başlayan idman rondo çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Çağdaş Atan'ın öğrencileri yarın yapacağı idman ile Viking FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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