İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2025 Cumartesi / 12 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir'de Göztepe deplasmanı öncesi 2 eksik
Spor

Başakşehir'de Göztepe deplasmanı öncesi 2 eksik

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir, yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertlilerde Leo Duarte ve Davie Selke zorlu maçta forma giyemeyecek.

AA4 Ekim 2025 Cumartesi 10:17 - Güncelleme:
Başakşehir'de Göztepe deplasmanı öncesi 2 eksik
ABONE OL

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de bir maçı eksik olan RAMS Başakşehir, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı.

Ligde mağlubiyeti olmayan ve çıktığı 7 müsabakada 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Göztepe ise 13 puana sahip.

RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke maçta forma giyemeyecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.