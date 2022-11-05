İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2022 Pazar / 12 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5672
  • EURO
    18,522
  • ALTIN
    1004
  • BIST100
    4216.98
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Spor

Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Başakşehir, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA5 Kasım 2022 Cumartesi 23:55 - Güncelleme:
Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 7 Kasım Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman ısınmayla başladı.

Pas ve rondo çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı idmanla Atakaş Hatayspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

BAŞAKŞEHİR'İN LİG KARNESİ

Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile bu sezon ligde çıktığı 11 karşılaşmadan 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23 puanla 3. sırada yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.