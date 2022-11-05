Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 7 Kasım Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman ısınmayla başladı.

Pas ve rondo çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı idmanla Atakaş Hatayspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

BAŞAKŞEHİR'İN LİG KARNESİ

Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile bu sezon ligde çıktığı 11 karşılaşmadan 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23 puanla 3. sırada yer aldı.