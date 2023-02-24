Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına devam etti.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenmanın, topla ısınmayla başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması ile devam eden idmanın, taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Turuncu-lacivertli takım, yarın saat 16.00'da Göztepe ile İzmir'de hazırlık maçı oynayacak.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 21 maça çıkan Başakşehir, bu karşılaşmalardan 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 40 puanla 3. sırada yer aldı.