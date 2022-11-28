Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki kampın dördüncü gününde sabah saatlerindeki ilk antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, öğle saatlerinde salonda çalıştı.



Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki akşam idmanında ise iki grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.