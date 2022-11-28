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Spor

Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor

2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Başakşehir'de çalışmalar teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde devam etti.

AA28 Kasım 2022 Pazartesi 00:23 - Güncelleme:
Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor
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Medipol Başakşehir Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki kampın dördüncü gününde sabah saatlerindeki ilk antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, öğle saatlerinde salonda çalıştı.

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki akşam idmanında ise iki grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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