Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını devam ettirdi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenmanın, topla ısınmayla başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması ile devam eden idmanın, taktik çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Turuncu-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

BAŞAKŞEHİR'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 21 maça çıkan Başakşehir, bu karşılaşmalardan 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 40 puanla 3. sırada yer aldı.