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Spor

Başakşehir'de Junior Fernandes ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir, Junior Fernandes'in sözleşmesinin sona erdiğini açıkladı.

AA13 Mayıs 2021 Perşembe 14:08 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 14:08
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Medipol Başakşehir, Şilili futbolcu Junior Fernandes için veda mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ocak ayında takıma dahil olan Fernandes'in sözleşmesinin sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, "Attığı kritik gollerle takımımıza önemli katkılarda bulunan Junior Fernandes'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Şilili futbolcu, 2017-2020 yıllarında 2,5 sezon Aytemiz Alanyaspor forması giymiş, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Ittihad Kalba'ya transfer olmuştu.

Ittihad Kalba ile olan sözleşmesini feshetmesinin ardından Ocak 2021'de Medipol Başakşehir'le anlaşan 33 yaşındaki Fernandes, turuncu-lacivertli takımla 11 maça çıktı ve 2 gol attı.

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