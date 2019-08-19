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Abdullah Avcı’nın görevden ayrılmasının ardından birçok yıldızını kaybedecek gibi görünen, fakat Okan Buruk’un gelişiyle hem eldeki oyuncularını tutan hem de üstüne dikkat çekici takviyeler yapan Başakşehir yönetiminin transfer inadı bu sefer kırıldı.

OLYMPİAKOS MAÇINDAN SONRA KARAR VERİLDİ

Visca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir gibi futbolcuların gidişine izin vermeyen Göksel Gümüşdağ’ın artık gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenilirken, başkanın Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Olympiakos mağlubiyetinin ardından radikal bir karar aldığı belirtildi. Dün Malatyaspor karşısında tel tel dökülen oyuncuları gören Başkan Gümüşdağ’ın operasyona Fenerbahçe’ye gitmek istediğini açıkça belirten İrfan Can Kahveci’den başlayacağı iddia edilirken, yönetimin Okan Buruk’tan geniş çaplı bir rapor istediği bildirildi.