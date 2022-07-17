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Spor

Başakşehir'de Konferans Ligi mesaisi başladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Maccabi Netanya ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA17 Temmuz 2022 Pazar 22:40 - Güncelleme:
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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 21 Temmuz Perşembe günü sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Pas ve rondo çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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