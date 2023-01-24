Başakşehir'de Konyaspor maçı mesaisi başladı

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü Konyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Medipol Başakşehir, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, rondo çalışması ile devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler yarın saat 13.00'te yapacağı antrenman ile Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar 19 maça çıkan Başakşehir, bunlardan 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 37 puanla 3. sırada yer aldı.