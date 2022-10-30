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Spor

Başakşehir'de Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir belirsizliği

Süper Lig'de yarın Giresunspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir'de, sakatlıkları bulunan Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir'in durumları maç gününde netlik kazanacak.

AA30 Ekim 2022 Pazar 09:47 - Güncelleme:
Başakşehir'de Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir belirsizliği
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek.

Turuncu-lacivertli ekip ligde oynadığı 10 maçta, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 20 puan topladı. İki galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alan Bitexen Giresunspor ise 9 puana sahip.

Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertliler, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendikten sonra sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden İstanbul ekibi, 9. haftada, Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu, 10. haftada ise sahasında İstanbulspor'u 2-0 yendi. Medipol Başakşehir son maçında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetti.

DENİZ TÜRÜÇ CEZALI

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Deniz Türüç forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

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