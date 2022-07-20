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Spor

Başakşehir'de Maccabi Netanya maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Maccabi Netanya ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA20 Temmuz 2022 Çarşamba 19:57 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, müsabakanın son antrenmanını gerçekleştirdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan antrenman sahasında Teknik Direktör Emre Belözoğlu idaresinde gerçekleşen idman öncesi turuncu-lacivertliler, saha ortasında kısa bir toplantı yaptı. Daha sonra hafif tempolu koşu ile başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. Başakşehir, idmanın basına kapalı bölümünde ise Netanya maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

Başakşehir'de sakatlığı bulunan Nacer Chadli, antrenmanda yer almadı.

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