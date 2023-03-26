Başakşehir'de MKE Ankaragücü mesaisi sürüyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 5'e 2 çalışması ve çift kale maç ile devam eden idman, orta şut çalışmasıyla sona erdi.

BAŞAKŞEHİR'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Başakşehir, bu sezon teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Süper Lig'de şu ana kadar 24 maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 41 puanla 6 sırada yer aldı.