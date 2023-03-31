Başakşehir'de MKE Ankaragücü mesaisi sürüyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmaya başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 16.00'da evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Süper Lig'de 6. sırada yer alan turuncu-lacivertliler bu sezon çıktıkları 24 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 41 puan topladı. İstanbul ekibi çıktıkları son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.