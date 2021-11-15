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Spor

Başakşehir'de Sivasspor maçı mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Sivasspor ile karşılaşacak olan Başakşehir, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA15 Kasım 2021 Pazartesi 20:49 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 20:49
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertliler, iki grup halinde istasyon çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Edin Visca fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

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