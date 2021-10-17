Başakşehir'de Stefano Okaka durdurulamıyor

Milliyet 17 Ekim 2021 Pazar 08:21 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 08:21

Beşiktaş karşısında 3-2'lik galibiyet alarak ligde hem rahatlayan hem de moral kazanan Medipol Başakşehir'de golcü futbolcu Stefano Okaka dikkat çekiyor.

Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlılara karşı attığı 2 golle galibiyette büyük rol oynayan tecrübeli forvet, yakaladığı istatistikle göz dolduruyor. 8 Eylül'de transferin son gününde kadroya katılan Okaka, eski teknik patron Aykut Kocaman tarafından özellikle kadroya katılmak istenmişti.

32 yaşındaki oyuncu da geldiği günden itibaren 6 lig maçında 6 gol kaydetti. Fenerbahçe önünde alınan 2-0'lık galibiyette ilk golünü atan Nijerya asıllı İtalyan yıldız, 3-0'lık Çaykur Rizespor maçında da hat-trick yapmıştı. Son olarak Beşiktaş önünde 2 kez ağları sarsan Okaka, gol krallığı listesinde de zirveye çıktı.