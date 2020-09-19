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Spor

Başakşehir'de tek eksik Azubuike

Süper Lig'in ikinci haftasında Medipol Başakşehir, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Ev sahibi takımda, sakatlığı olan Okechukwu Azubuike dışında eksik bulunmuyor.

AA19 Eylül 2020 Cumartesi 11:05 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 11:05
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Son şampiyonu Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

2020-2021 sezonu deplasmanda açan turuncu-lacivertli takım, ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu. Medipol Başakşehir, 2. hafta karşılaşmasında sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılıları konuk edecek.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı olan Okechukwu Azubuike dışında eksik bulunmuyor.

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