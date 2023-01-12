İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2023 Perşembe / 20 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7785
  • EURO
    20,3888
  • ALTIN
    1145.81
  • BIST100
    4970.71
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir'de Trabzonspor mesaisi devam etti
Spor

Başakşehir'de Trabzonspor mesaisi devam etti

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Başakşehir'de maçın hazırlıkları devam etti.

IHA12 Ocak 2023 Perşembe 20:09 - Güncelleme:
Başakşehir'de Trabzonspor mesaisi devam etti
ABONE OL

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 çalışması ve taktik çalışması ile devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler yarın saat 11.00'de yapacağı idman ile Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.