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Spor

Başakşehir'de Trabzonspor mesaisi sürüyor

Başakşehir, Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 23:52 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 23:52
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenman teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman kenar organizasyonları çalışılmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip yarın 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon'a gidecek.

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