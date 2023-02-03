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Spor

Başakşehir'de yeni transferler UEFA listesine yazıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda mücadele edecek olan Başakşehir, yeni transferlerini UEFA listesine yazdırdı.

AA3 Şubat 2023 Cuma 15:43 - Güncelleme:
Başakşehir'de yeni transferler UEFA listesine yazıldı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek Medipol Başakşehir'de yeni transferlerden Edgar Ie, Adnan Januzaj ve Eden Karzev'in isimleri UEFA listesine eklendi.

Kulüplerin dün bildirmek zorunda oldukları UEFA listelerine isimleri yazılan üç oyuncu Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki maçlarında forma giyebilecek.

UEFA'nın yalnızca 3 oyuncu değişikliği hakkı nedeniyle Caner Erkin ve Çinli stoper Wu'nun isimleri UEFA listesine eklenemedi.

İki oyuncu Başakşehir'in Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında forma giyebilecek.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etiği grubu lider olarak bitirmişti.

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