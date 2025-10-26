Başakşehir'den 4 gollü zafer

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Antalyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Başakşehir, 4-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri dakika 22 ve 88. dakikalarda Eldor Shomurodov ile dakika 45+4 ve 53. dakikalarda Nuno da Costa kaydetti.

Antalyaspor'da Doğukan Sinik, 29 ve 44. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucu kırımızı kartla oyun dışı kaldı.

BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Başakşehir'in, Antalyaspor karşısında 10. dakikada Yusuf Sarı ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir, 5 maç sonra galibiyet hasretine son vererek puanını 10'a yükseltti.

Öte yandan Antalyaspor ise 10 puanda kaldı ve galibiyet özlemi 5 maça çıktı.

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında RAMS Başakşehir, Kocaelispor'u ağırlayacak. Antalyaspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada RAMS Başakşehir'in attığı gol VAR'ın kararıyla iptal oldu. Ceza sahasındaki Shomurodov'un pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. Gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra faul gerekçesiyle iptal edildi.

13. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sağ kanattan ortasına hareketlenen Van de Streek'in kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

16. dakikada sol kanatta topla buluşan Doğukan Sinik'in ara pasına hareketlenen Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası içerisinden sert vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu güçlükle kornere çeldi.

22. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Crespo, meşin yuvarlağı kale önündeki Shomurodov'a aktardı. Shomurodov'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

45+3. dakikada Yusuf Sarı'nın köşe vuruşunda hareketlenen Opoku'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Dönen topu kale önünde tamamlayan Da Costa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Nuno Da Costa'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-3

59. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içidne Giannetti topla buluştu. Giannetti'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

70. dakikada sağ kanattan ceza alanı içerisine giren Harit pasını Nuno Da Costa'ya verirken, Costa ise topu tek pasla Kaluzinski'ye aktardı. Kaluzinski'nin şık vuruşunda kaleci Abdullah başarılı oldu.

82. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutunda kaleci Muhammed topu son anda kornere çeldi.

88. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Harit pasını sağ çaprazdaki Shomurodov'a aktardı. Shomurodov'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-4