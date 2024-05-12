Başakşehir'den ''Avrupa'' paylaşımı

Süper Lig'de Sivasspor'u deplasmanda yenerek haftayı 58 puanla 4. sırada kapatan Başakşehir, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.

3. sıradaki 61 puanlı Trabzonspor ile 55 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda finalde karşılaşacak olması nedeniyle, iki takımdan biri Avrupa bileti alacak.

Başakşehir ligde en kötü senaryoda 5. olsa bile, Avrupa kupalarında gelecek sezon yer alabilecek.

Bu gelişmenin ardından paylaşım yapan Başakşehir Kulübü "DNA'mızda Avrupa var. Takımımızın Avrupa Kupalarına katılma geleneği devam ediyor. Kalan maçlarımızın sonuçlarına göre ekibimiz, UEFA Avrupa veya Konferans Ligi'ne katılım sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir'in sosyal medya hesabından bu fotoğraflar paylaşıldı;